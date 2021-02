A la Une . Le téléphone mobile est le "roi des écrans internet" chez l'usager réunionnais

Internet s’est installé dans les habitudes des Réunionnais. Une pratique que viennent confirmer les chiffres de l’Observatoire des Usages Digitaux. Plus de 8 personnes sur 10 surfent sur la toile au moins une fois par mois. Par NP - Publié le Dimanche 21 Février 2021 à 15:18 | Lu 42 fois

Plus de 620 000 individus (88,1% de la population) se sont connectés au moins une fois à internet quels que soient le lieu et l’écran à La Réunion en 2020.



Le digital s’ancre dans notre quotidien. Consulter internet c’est partout, tout le temps via le téléphone mobile, "le roi des écrans", note l’Observatoire des Usages Digitaux aux Antilles-Guyane et à La Réunion.



"Ainsi, aux Antilles-Guyane, plus des trois quarts (77,6%) des internautes les plus assidus utilisent leur téléphone pour surfer chaque jour sur le web tandis qu’à La Réunion, ils sont près de 80%".



L’écart se creuse avec l’écran d’ordinateur, privilégié tout de même par plus de la moitié de ces internautes quotidiens, aussi bien aux Antilles-Guyane qu’à La Réunion.



Consulter internet pour "effectuer une recherche, utiliser sa boîte mail et s’informer sur l’actualité constituent encore le top 3 des activités régulières en ligne". On achète aussi désormais davantage. "Ainsi, en 2020, près de 8 internautes sur 10 ont déjà acheté au moins une fois un produit ou un service sur internet, quel que soit le territoire".



Internet c’est aussi les réseaux sociaux. Les personnes qui y sont inscrites "sont plus de 80% à les consulter tous les jours".



Les services payants de vidéo à la demande font également des émules puisque 40% de la population de ces territoires ultramarins ont déjà regardé des contenus sur une plateforme de SVoD.