A la Une . Le téléphone au volant dans le top des infractions relevées par la brigade motorisée de Saint-Benoît

Nouvelle opération de contrôle sur les routes de l'île et toujours autant d'infractions relevées comme celles, parmi les plus nombreuses, des conduites avec un téléphone à la main... Par LG - Publié le Lundi 5 Septembre 2022 à 18:30

Ce lundi 5 septembre 2022, de 14 heures à 17 heures, les motocyclistes de la brigade motorisée de Saint-Benoît ont réalisé un contrôle des mobilités orienté sur la recherche des infractions graves et génératrices d'accidents, dans l’agglomération de Saint-Benoît.



Au cours de ce service, 24 infractions ont été constatées, soit 10 non respect du stop, 5 automobilistes avec un téléphone au volant, 1 non port de ceinture de sécurité, 3 défauts de contrôle technique, 2 non port de gants cyclomoteur, 2 pneumatiques lisses et 1 infraction pour vitres teintées de véhicule.