La grande Une Le téléphérique de la Montagne est sur de bons rails mais n'a pas de piste d'atterrissage

Alors que le croyait mis de côté, le projet de téléphérique de La Montagne à Saint-Denis a refait parler de lui ce mercredi à l'occasion du premier anniversaire du téléphérique Papang. Une opération que comptent bien mener la Cinor et la mairie de Saint-Denis, avec un lancement des travaux espéré avant la fin de la mandature.



St-Denis : MND obtient le marché pour le futur téléphérique de La Montagne

Pour rappel, dans sa première version, ce Papang 2 devait s'articuler sur une ligne de 1,3 km reliant les quartiers de Bellepierre (à proximité du CHU non loin du pont Vinh-San) à celui de La Montagne, dans le secteur du point de la Vigie, pour un coût total estimé à un peu moins de 40 millions d'euros. Un marché qui avait été notifié le 28 mai 2020 à l'entreprise MND (Montagne Neige Développement), mandataire du groupement Payenke à travers sa filiale LST. Un parcours qui devrait permettre de relier Bellepierre à La Montagne en moins de 5 minutes, avec plus de 3.000 voyageurs transportés par jour.Trois années ont passé. Un délai qui a permis à la Cinor de fignoler cette opération, via notamment un retour d'expérience de la ligne Chaudron-Moufia-Bois de Nèfles sur les besoins réels des usagers.De plus, le tracé final n'est toujours pas arrêté en raison de différents points de blocage, à commencer par le départ de la ligne à La Montagne. En effet, la Cinor et la mairie de Saint-Denis envisagent désormais d'aller capter les usagers plus haut que le point de la Vigie vers un centre-bourg, vers le 8e kilomètre voire même jusqu'à Ruisseau-Blanc.







Et comme la vie est faite de heureux hasards, la première pierre du chantier du téléphérique de La Montagne pourrait être posée peu avant la campagne des prochaines municipales. Si le point de départ de la ligne fait encore l'objet d'interrogations, celui du point d'arrivée de la ligne à Bellepierre fait également débat, en raison de problématiques réglementaires à combler pour la Cinor. Cette dernière doit encore transmettre auprès de l'autorité préfectorale les avis d'enquêtes publiques mais aussi les réponses aux problématiques de survol du lit de la Rivière de Saint-Denis par des espèces protégées comme le pétrel de Barau ou encore la question du couloir d'accès au CHU de Bellepierre par les secours.Et en cas d'impossibilité d'implanter une station dans le secteur de Bellepierre, la Cinor et la mairie de Saint-Denis n'écartent pas la possibilité de faire débuter le tracé dans le secteur de la caserne Lambert où devrait s'implanter un Pôle Multimodal Ouest (PEM) dans le cadre du projet BAOBAB de la Cinor ( "Citalis : La ligne BAOBAB veut relier toute la zone Nord de l'île" ).Un scénario à prendre avec des pincettes car d'autres difficultés viendront s'ajouter à cette équation, en premier lieu celui du survol des terrains militaires jouxtant l'entrée ouest de St-Denis et le quartier de la Petite-Île.Et comme la vie est faite de heureux hasards, la première pierre du chantier du téléphérique de La Montagne pourrait être posée peu avant la campagne des prochaines municipales.