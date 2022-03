A la Une . Le téléphérique Papang prend son envol le 15 mars

Par Baradi Siva - Publié le Samedi 5 Mars 2022 à 18:20

PAPANG prend son envol le 15 mars 2022 ! PAPANG vous a fait un peu patienter mais il est prêt à prendre son envol. Depuis le 16 décembre les services publics de secours Service départemental d'incendie et de secours (SDIS), le Groupe d'intervention en milieu périlleux le GRIMP, le Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) et le RAID ont effectué des formations et des tests sur la ligne du téléphérique urbain. Les préparations des équipes de secours et d’exploitation étant désormais terminées et les résultats des tests étant concluants, l’arrêté préfectoral d’ouverture a été signé. La mise en service de la ligne peut donc être réalisée. L’inauguration de la ligne aura lieu le 15 mars après-midi. A l’issue le public sera invité à emprunter ce 1er téléphérique urbain de la Réunion.



