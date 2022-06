Le téléphérique Papang hors service du lundi 27 juin au vendredi 15 juillet

Le communiqué de la SODIPARC :



Papang plébiscité



Avec 400.000 voyages enregistrés depuis sa mise en service le 15 mars, le téléphérique urbain de la Cinor remporte un large enthousiasme auprès de ses usagers.



Considéré comme un moyen de transport écologique, rapide et sûr, il a trouvé son public. Principalement composé d’abonnés du réseau de transport Citalis, il fait la part belle aux scolaires des établissements qu’il dessert.



Proposant un accompagnement spécifique, il a également séduit les personnes à mobilité réduite (PMR) par sa fluidité et sa rapidité. Ils sont nombreux à avoir redécouvert les transports publics grâce à lui. Ainsi en moyenne 5000 voyages sont réalisés chaque jour de la semaine.



Une maintenance permanente



Bien qu’il soit parfois soumis à des arrêts ponctuels de courte durée pour des raisons techniques (perte d’alimentation électriques par exemple ou prévention en cas de foudre) ou à des arrêts volontaires pour améliorer l’accueil de personnes à mobilité réduite, il demeure un moyen de transport fiable et sûr.



Ainsi pour garantir sa disponibilité, des opérations de maintenance sont nécessaires et permanentes, qu’elles soient journalières, hebdomadaires ou mensuelles.



Les gares, les pylônes, les cabines et le câble sont en continu sous surveillance.



En effet :

- Chaque jour un contrôle de la ligne est opéré avant son ouverture à l’exploitation commerciale.

- Chaque mois, dans les gares, les câbles font l’objet d’un contrôle visuel, les balanciers en tête de chaque pylône et les cabines sont également inspectés.

- Chaque trimestre se déroule une maintenance des gares.



Arrivé à 2000 heures de fonctionnement, une maintenance préventive spécifique est programmée. Elle consiste en une maintenance des pinces, du système d’accroche, des cabines ainsi que des balanciers de ligne. L’opération de graissage de ces éléments du système a d’ailleurs débuté en mai et s’achèvera courant juillet.



Ces opérations s’effectuent sans interrompre le service de transports des usagers.



Toutefois, chaque année un programme de maintenance vérifie les performances du système. Cette interruption programmée au cours du mois de janvier dure 10 jours.



Opération de maintenance à partir du lundi 27 juin



Comme sur tous téléphériques et tous les systèmes de transport par câble, dans la durée de vie du système un allongement du câble porteur-tracteur est constaté.



Le câble du téléphérique est un élément flexible du système. Il subit durant son fonctionnement et sa durée de vie un allongement naturel. Cet étirement est fonction de plusieurs facteurs externes comme la température, mais aussi internes issus des caractéristiques physiques et techniques de l’installation, ses dénivelés et ses portées, son nombre de pylônes et enfin ses conditions d’exploitation.



C’est un phénomène mécanique normal et prévisible. Il nécessite d’installer une procédure maîtrisée et connue effectuée sur tous les téléphériques. Papang n’échappe pas à la règle.



Il nécessite une intervention spécifique qui complète le programme de maintenance régulier.



Le PAPANG Chaudron - Bois de Nèfles sera en maintenance à partir de lundi prochain.



Une opération prévisible et techniquement maîtrisée L’opération de maintenance consiste à raccourcir le câble porteur-tracteur du système qui s’est allongé comme prévu pendant ses premières 2000 heures d’exploitation.



Pour la réaliser, une interruption du service est nécessaire.

Cette interruption interviendra du lundi 27 juin au vendredi 15 juillet.



Mise en service de navettes bus



Durant les interventions une alternative sera proposée aux utilisateurs du PAPANG. Une navette de bus du réseau Citalis desservira les 5 gares entre Bois de Nèfles et le Chaudron.



Les informations concernant les horaires et la desserte en bus seront accessibles depuis le site internet : www.citalis.re et par voie d’affichage dans les stations de téléphérique.