Le taux de rémunération du livret d’épargne populaire devrait baisser

Rémunéré à 6,1%, le Livret d'épargne populaire, le LEP, pourrait vraisemblablement être un peu moins attractif à partir du 1er août à cause du ralentissement de l’inflation. Par Nicolas Payet - Publié le Dimanche 16 Juillet 2023 à 07:10

Le livret d'épargne populaire est une épargne réglementée par l'État qui décide de son taux de rémunération fixé à 6,1% depuis le 1er février 2023. Ce jeudi, l'INSEE devrait entériner une inflation à +4,5% sur un an en juin, ce qui devrait avoir pour conséquence de ramener le taux du LEP à 5,6%.



Pour les épargnants qui sont au plafond, soit 7.700 euros, les conséquences de la baisse vont entraîner une perte de 38,5 euros par an. Pour un montant de placement moyen à 5;600 euros, la perte se limite à 28 euros.

Le Livret d'épargne populaire permet aux personnes de revenus modestes de placer leur économies. Le plafond du livret d'épargne populaire est fixé à 7.700 euros, hors calcul des intérêts capitalisés. Les revenus générés sont exonérés d'impôt. Selon nos confrères du journal Le Parisien, 9,7 millions d'épargnants possèdent ce type de livret. Mais 19 millions de Français seraient en réalité éligibles soit près de 10 millions qui pourraient en profiter et qui passent ainsi à côté de ses avantages. Par méconnaissance.