Le taux de mortalité en hausse de 35% à La Réunion

Voici les chiffres de l'Insee sur le nombre de décès par jour et par région. La Réunion connaît une hausse du taux de mortalité sur les 7 premiers mois de l'année comparé à 2019. Par NP - Publié le Lundi 25 Juillet 2022 à 16:19

À La Réunion, le nombre de décès enregistrés du 1er janvier au 11 juillet 2022 est supérieur de 35 % à celui constaté sur la même période de 2019. C’est le département français où l’augmentation est la plus forte. Cette hausse s’élève à + 62 % en janvier, + 48 % en février, + 25 % en mars, + 33 % en avril, + 29 % en mai et + 16 % sur la période allant du 1er juin au 11 juillet.



À Mayotte, le nombre de décès enregistrés du 1er janvier au 11 juillet 2022 est supérieur de 20 % à celui constaté sur la même période de 2019.



En France métropolitaine, le nombre de décès enregistrés entre le 1ᵉʳ janvier le 11 juillet 2022 est supérieur de 5,6 % à celui mesuré sur la même période en 2019.



Sur cette période, toutes les régions de France métropolitaine enregistrent une hausse des décès. Elle est la plus prononcée en Corse (+ 12 %), en Occitanie (+ 8 %) et Provence-Alpes-Côte d’Azur (+ 8 %). Elle est la plus faible en Ile-de-France (+ 3 %).



Les départements d’outre-mer connaissent une hausse très importante des décès entre 2019 et 2022 sur la période allant du 1ᵉʳ janvier au 11 juillet (+ 24 %).



La hausse des décès est particulièrement élevée à La Réunion (+ 35 %) et la moins marquée en Guyane (+ 9 %).



Pour les départements d’outre-mer les moins peuplés, ces évolutions doivent être interprétées avec précaution, le nombre de décès pouvant davantage fluctuer d’une année sur l’autre.