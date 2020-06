Economie Le taux de crédit à La Réunion monte pour les entreprises et baisse pour les particuliers

L’Institut d’émission des départements d’outre-mer (IEDOM) a publié deux notes de conjoncture financière relatives au taux des crédits à La Réunion pour le 1er semestre 2020. Le taux de crédit grimpe pour les entreprises tandis que les particuliers voient le taux moyen baisser. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 10 Juin 2020 à 15:19 | Lu 74 fois

Voilà une nouvelle qui ne va pas plaire au monde économique de l’île. À l’heure où les entreprises doivent chercher des solutions pour se sauver après la crise sanitaire, souvent par des emprunts bancaires, les taux d’intérêt moyens pour les crédits à l’équipement s’élèvent à 1,94 % en janvier 2020, en hausse de 46 points de base (pdb) par rapport à octobre 2019. Les nouveaux crédits à l’équipement sont, pour la quasi-totalité, souscrits à taux fixe, pour une durée moyenne d’un peu plus de 10 ans. De plus, le taux moyen des crédits de trésorerie échéancée augmente également de 8 pdb entre octobre 2019 et janvier 2020. La moitié est accordée à un taux inférieur à 3,04 %. Près de six crédits sur dix sont souscrits à taux fixe, pour une durée moyenne de 4 mois.



Pour les particuliers, c’est au contraire l’heure d’investir dans un logement. Le taux moyen des nouveaux crédits à l’habitat poursuit sa baisse et atteint 1,32 % en janvier 2020 (taux historiquement bas). La durée moyenne de ce type de prêts s’élève à 20 ans pour un montant moyen d’emprunt de 148 000 euros. Le taux moyen des prêts personnels et autres crédits échéancés à la consommation s’inscrit également en repli et s’établit à 3,49 %. La durée moyenne de ces prêts personnels est de 4 ans et demi, pour un montant moyen de 16 400 euros.



Ces analyses sont basées sur les déclarations des établissements et sociétés financières ayant leur activité à La Réunion. Elles prennent en compte les crédits nouveaux accordés au cours du premier mois de chaque trimestre (environ 2000 déclarations pour les entreprises et 27 000 pour les particuliers). Les taux appliqués à La Réunion restent proches de ceux appliqués en France entière en ce qui concerne les taux des prêts personnels et autres crédits échéancés à la consommation, ainsi que les taux des crédits à l’habitat.