Le taux de chômage se maintient depuis trois ans à un niveau historiquement bas à La Réunion

Les résultats de l’enquête Emploi 2022 de l’Insee à La Réunion permettent à l'INSEE de dresser un état des principaux indicateurs de l’emploi et du chômage au sens du Bureau international du travail (BIT) en moyenne annuelle en 2022.



Ainsi, à La Réunion, 49 % des personnes âgées de 15 à 64 ans ont un emploi au sens du BIT en moyenne sur 2022, soit deux points de plus qu’avant la crise sanitaire. La hausse de l’emploi profite davantage aux femmes, aux jeunes et aux seniors.



L’emploi des jeunes est largement soutenu par le plan de relance national « 1 jeune, 1 emploi » lancé pendant la crise sanitaire, notamment avec une forte hausse des contrats d’apprentissage. Le taux de chômage au sens du BIT se maintient depuis trois ans à un niveau historiquement bas à La Réunion (18 % en moyenne annuelle en 2022), du fait de la hausse soutenue de l’emploi.



Aux 60 000 chômeurs au sens du BIT, se rajoutent 58 000 inactifs qui souhaiteraient travailler.