A la Une ... Le taux d'incidence explose à Mayotte: 811,89 cas relevés pour 100 000 habitants, quatre fois la moyenne nationale

La situation reste très préoccupante à Mayotte où malgré la mise en place d'un confinement généralisé de trois semaines pour tenter de limiter la propagation du coronavirus, la situation semble échapper aux autorités. Ce mercredi, le taux d'incidence a atteint le taux record de 811,89 cas pour 100 000 habitants, soit près de quatre fois la moyenne nationale (207,12), et le taux de positivité est de 25,1%. L'île aux Parfums compte également un nouveau décès lié au Covid-19. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 11 Février 2021 à 09:35 | Lu 181 fois





Et la situation ne devrait pas s'améliorer de sitôt, tous les indicateurs étant à la hausse. En effet, pas moins de 2 278 cas ont été relevés en une semaine sur les 11 783 cas avérés de Covid-19 enregistrés depuis le début de l'épidémie.



Le Centre hospitalier de Mayotte (CHM) déjà saturé en temps normal, tourne à plein régime et compte actuellement 116 personnes hospitalisées. Parmi ces patients: 27 se trouvent actuellement en réanimation, 41 aux urgences et 89 en médecine. Selon les données de Santé Publique France, le taux d'occupation des lits en réanimation est estimé à 233,3%.



La victime, âgée de 83 ans, avait été admise aux urgences. Au total, 69 personnes ont déjà perdu la vie depuis le début de l'épidémie à Mayotte. Face à cette situation particulièrement critique, la décision a été prise le week-end dernier de doubler les rotations d'évacuations sanitaires aériennes de Mayotte vers La Réunion . La directrice de l'ARS Mayotte, Dominique Voynet, avait reconnu que le virus "avait échappé" aux autorités.