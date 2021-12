A la Une . Le taux d’incidence Covid est en forte hausse à Mayotte

S'il y a une semaine, l’île aux parfums apparaissait relativement épargnée par la nouvelle flambée des cas, la situation sanitaire se dégrade à nouveau progressivement. Par NP - Publié le Mercredi 29 Décembre 2021 à 14:53





Du 19 au 25 décembre, le nombre de nouveaux cas à Mayotte a augmenté de 274 cas. Il y a une semaine, le taux de positivité, à savoir le pourcentage de cas positifs par rapport au nombre de tests effectués, n’était que de 1,39%.



"Le taux d’incidence est en forte hausse. Dans un contexte d’augmentation des échanges sociaux et familiaux durant les vacances scolaires et de relâchement de l’adhésion aux mesures barrières, la vaccination associée aux autres mesures de prévention reste primordiale", insiste l’ARS Mayotte.



L’autorité sanitaire poursuit donc sa campagne de sensibilisation à la vaccination. "Trop peu de personnes éligibles à la dose de rappel ont aujourd'hui effectué leur injection indispensable pour préserver dans la durée l'immunité vaccinale acquise."



Selon le dernier point de l'ARS Mayotte, le taux d'incidence flirte avec la barre des 100 en atteignant 98 cas pour 100.000 habitants ce mardi 28 décembre. Mayotte comme la Guadeloupe semblait tirer son épingle du jeu. Mardi 28 décembre, ce taux de positivité est grimpé à 4,5%, indique l'ARS. Il est de 7,8% à La Réunion.