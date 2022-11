A la Une . Le talipot de Cambaie tire sa révérence par une majestueuse floraison

Il aura fallu attendre 32 ans avant d'assister à ce bouquet final. Un palmier géant offre actuellement une floraison majestueuse. Par LG - Publié le Jeudi 17 Novembre 2022 à 13:11





C’est une promeneuse qui passait en face, du côté du CHOR, qui a repéré ce bouquet final et a pris ce cliché.



« La floraison a commencé il y a deux mois, nous confirme le gérant d’Hyper Jardin. Ce talipot a été planté en 1990 par mon père, soit un an avant l’ouverture du site".



Les talipots meurent après leur unique floraison



Le palmier géant, qui répond au doux nom scientifique de Corypha umbraculifera connaît une floraison unique dans sa vie. Elle signe aussi sa mort. Cette floraison survient généralement entre 60 et 70 ans mais elle peut survenir bien avant, comme à Cambaie donc au bout de 32 ans, en fonction de l’entretien que la plante a reçu. Contrairement à des talipots en pleine nature, celui-ci a été arrosé et s’est donc développé plus rapidement.



