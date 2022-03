Sport Réunion Le tableau d'honneur du championnat régional de taekwondo 2022

Ce dimanche 27 mars a eu lieu le championnat régional de taekwondo au Tampon, catégories benjamins et minimes. Les Tigers ont répondu présent en gagnant 7 titres de champion de La Réunion. Voici le nom de tous les champions. Par LG - Publié le Mardi 29 Mars 2022 à 16:00

Minimes :

Lylah AMANNY (Qualifié d'office)

ZAMY RAMACHARA Lidicia (Q.D)

ROUSSEAU Audrey

Lucas PAYET

LAURET Maïra



Denilson VARDAPIN qui vient de participer au championnat de France ellite a mis en oeuvre ses qualités de coaching en faisant gagner Maïra Lauret qui jusqu'à présent perdait tout ses combats. Il gagne 3 finales et l'autre coach Jean Laurent ABEMONTY gagne 2 finales.



Ces 5 athlètes iront à Lyon fin avril pour defendre les couleurs de La Reunion et du club Tiger.



Le club mise beaucoup sur Lylah Ammany qui est une combattante redoutable et qui a le niveau pour atteindre le dernier carré.



Benjamins :

Lucas NOUCADOU

HONORINE Damien



Voici les résultats des autres clubs une championnat de la Réunion Benjamins/Minimes :



Le championnat de La Réunion Benjamins/Minimes s’est déroulée dans une ambiance solennelle au gymnase William HOARAU aux Trois Mares ce dimanche 27 mars. Les minimes avaient pour mission de décrocher le titre qualificatif pour la Coupe de France Minimes des 30 avril et 1er mai à Gerland, à Lyon.



Quant aux benjamins, ils ont pu faire preuve de leur potentiel et montrer que la relève de demain est là.

Une journée qui s'achève sur une bonne note avec une belle prestation des arbitres qui, au fil des compétitions, prennent de l'assurance, ce qui promet de belles rencontres.



Les résultats :



Benjamins F – 29 :

1 ANTOINETTE Célia 17 TKD

2 PICARD/TURPIN Sasha Tampon



Benjamins M – 30 :

1 NOUCADOU Lucas Tiger

2 RANGASSAMY SITTAMA Soundaren TKD 974



Minimes F – 33 :

1 CHAHE DAOUDOU Raphaëlle Keumgang

3 DELAUNAY Léa Tampon



Minimes F + 51 :

1 LAURET Maïra Tiger

2 RAMACHARA ZAMY Katycia Tiger



Minimes M – 33 :

1 SEROC Antoine St Pierre

2 BOYER Mathis Tampon



Minimes M – 41 :

1 TECHER Liam St Louis

2 LASTOUILLAT Samuel St Louis



Benjamins F – 26 :

1 MAZELLIER Innalya TKD 974

2 CANDELON Soyinah Tiger

3 LAYEMAR Maelya Tiger



Minimes F – 47 :

1-ROUSSEAU Audrey Tiger

2- LEDOYEN Manon Tampon



Benjamins M - 27 :

1 HONORINE Damien Tiger

2 PICARD Thomas 17 TKD

3 COUTURIER Nolan Tiger

4 TALERIEN Tangappen Tiger



Minimes M – 30 :

1 GAMIN Leny Keumgang

2 NACHIAR Nidishkoumar Tiger

3 LATCHOUMY Mathis Tiger

4 GRONDIN Mattys Tampon



Minimes M -37 :

1- PAYET Lucas Tiger

2- K /BIDI Timothée 17 TKD

3- LEVENEUR Mathys Tiger

4- AMMANY Djalil Tiger





Les qualifiés d'office :

- TURPIN BLAS Kelym M - 53 Tampon

- LALLEMAND Aaron M- 27 Tampon

- Kyzac CHAN KING CHEW M-57 Tampon

- AMMANY Lylah M- 37 Tiger

- RAMACHARA ZAMY Lydicia M – 51 Tiger

- BROUHAN Hugo B- 24 Tiger

- MARIMOUTOU Khais B -33 Tiger

- HOAREAU Timéo B-37 St Louis

- SEVA Aina BF – 23 TKD 974

- COURTEL Jahya MF -29 TKD 974

- GOPAL PANON Dirajd M-45 TKD 974

- SERY Simon BM- 21 TKD 974