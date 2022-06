Le tabac tue encore plus de huit millions de personnes dans le monde chaque année

Données épidémiologiques à La Réunion

Conséquences du tabac sur l’environnement :

Consommation de tabac ou autres produits dérivés de la cigarette chez les jeunes :

une séance de chicha correspond à l’équivalent de 30 à 40 cigarettes en matière d’impact sur la santé,

les puffs, en plus d’être des produits spécialement conçus par l’industrie du tabac pour amener les jeunes vers une dépendance à la nicotine, sont une source supplémentaire de pollution environnementale (batteries contenant des produits chimiques jetées après utilisation).

Une lutte collective contre le tabac

Une campagne de communication dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le tabac

Les partenaires impliqués dans cette campagne régionale :

Les actions menées à La Réunion :

Des spots vidéos réalisés par des jeunes : Des collégiens équipés de studios vidéos par le Conseil départemental ont été identifiés et contactés. Accompagnés de leur professeure de français, ils ont participé au tournage de plusieurs spots à destination des réseaux sociaux. Découvrez les vidéos sur la page facebook SAOME : cliquez ici

Un jeu concours destiné aux jeunes est proposé en ligne sur le site Masanté.re. Consultez le jeu concours : cliquez ici . La participation au jeu est possible jusqu’au 2 juin à minuit. Un tirage au sort permettra de gagner 3 lots identiques comprenant : gourde, brassard de running, sac de sport et serviette.

Semaine d’actions dans le cadre de la Journée mondiale sans tabac, à la Clinique Robert DebréDu 30 mai au 05 juin 2022

Journée mondiale sans tabac avec le Canal Numérique Jeunesse Océan Indien (CNJOI)A Bras Panon, le 31 mai 2022

Journée mondiale sans tabac « Fumer nuit gravement à la santé et à l’environnement » au CHU Félix Guyon Le 31 mai 2022

Le CHOR invite le personnel et les usagers à relever le défi d’une journée sans tabacLe 31 mai 2022

Larg ton story pour la Journée mondiale sans tabac avec l’Association Addictions FranceLe 31 mai 2022

Jeu concours dans le cadre de la Journée mondiale sans tabac pour les professionnels du centre de détention du Port, avec le réseau SAOMEMai 2022

L’accompagnement à l’arrêt du tabac

Selon une étude réalisée par le Crédoc (1), l'environnement est en tête des préoccupations chez les jeunes de 18-30 ans (32%). Aussi, la Journée mondiale sans tabac, portée par l’Organisation mondiale de la santé tous les ans le 31 mai, a pour thème cette année « Le tabac : une menace pour notre environnement ».A La Réunion, les partenaires institutionnels et les acteurs de la lutte contre le tabac se mobilisent et proposent des actions de sensibilisation au public jeune mais aussi à toutes les personnes qui souhaitent arrêter le tabac.A La Réunion, 660 millions de cigarettes ont été mises en vente en 2020 [2].Si on estime que 30% des cigarettes sont jetées par terre, cela représente plus de 200 millions de cigarettes éparpillées chaque année dans les rues, les parcs, les plages et l’océan à La Réunion.[1] Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie : https://www.credoc.fr/publications/environnement-les-jeunes-ont-de-fort… [2] ORS La Réunion. Les comportements addictifs à La Réunion, 2022.Si la prévalence a diminué ces dernières années, elle reste conséquente : près de 10% des jeunes fument toujours quotidiennement à La Réunion.Les dernières enquêtes réalisées auprès des jeunes de collèges et lycées montrent également que les usages de la chicha et de la e-cigarette ont tendance à croître chez les lycéens, avec un niveau d’usage de la chicha à La Réunion bien supérieur à ce qui peut être observé en métropole.Plus récemment, on observe un réel engouement des jeunes pour les cigarettes électroniques jetables (les puffs).Il est utile de rappeler que :L’ARS La Réunion est engagée dans un programme régional de réduction du tabagisme (P2RT) 2018-2022. Les actions menées visent principalement à éviter aux plus jeunes l’entrée dans le tabagisme et à encourager et accompagner les fumeurs désireux d’arrêter.Dans ce cadre, l’ARS La Réunion a rassemblé les partenaires institutionnels et acteurs de l’addictologie pour élaborer une stratégie régionale de communication sur les addictions en vue d’unir les efforts et démultiplier l’impact des actions, notamment sur la thématique tabac.A l’occasion de la Journée Mondiale sans tabac le 31 mai, les acteurs se sont accordés sur une communication adressée aux jeunes par les jeunes, sur fond de liberté retrouvée.Institutionnels : ARS La Réunion, Préfecture de La Réunion, Conseil départemental, Région Réunion, CGSS, Rectorat, TESIS (masante.re)Acteurs de l’Addictologie : Association Addictions France, SAOME, IREPS, clinique des Flamboyants, CHU, Lib’sans tabac, CHORAutre partenaire : Canal Numérique Jeunesse Océan Indien (CNJOI)De nombreux acteurs se mobilisent afin de relayer le message sur l’environnement, de prévenir le tabagisme, d’encourager les fumeurs à réduire ou arrêter leur consommation :Consultez la l iste des actions mise à jour en ligne régulièrement sur ce lien internet Plus globalement, le déploiement de cette campagne essentiellement centrée sur les supports numériques bénéficiera des forces réunies de tous les partenaires impliqués dans cette collaboration autour des addictions.Le dispositif Lib’ sans tabac :Ce dispositif repose sur une équipe de tabacologues professionnels et sur la formation des professionnels de santé libéraux qui souhaitent accompagner leurs patients fumeurs toute l'année.Dans le cadre de la journée mondiale sans tabac, l’équipe se met à la disposition de la population pour mettre en lien les volontaires au sevrage tabagique avec la ressource la plus proche et appropriée du réseau.Son numéro unique constituera la porte d’entrée pour les fumeurs en recherche d’un accompagnement :0693909647 ou libsanstabac@sante.re Cet annuaire renseigne sur tous les interlocuteurs de l’addictologie. www.parcours-addicto.re Le site Masanté.re Ce site local porté par le GCS Tesis et soutenu par l’ARS, liste les aides possibles pour arrêter de fumer (aide de proximité, à distance, spécialisée, entraide) selon les publics ciblés (adolescent, adulte, entourage, femme enceinte).Consultez la rubrique dédiée sur le site : www.masanté.re ALCOOL, TABAC ET ADDICTIONS À LA RÉUNION : QUI PEUT M'AIDER ? »