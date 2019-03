Le système appliqué depuis des décennies ne fonctionne plus

En effet, on constate qu’auparavant on pouvait dire que le progrès supprimait parfois une activité mais en engendrait d’autre qui généraient plus d’emplois.



Aujourd’hui, le numérique détruit des emplois mais en créé beaucoup moins.



Une grande partie des dirigeants ont fait preuve de manquements à l’éthique et à la politique économique, AUCUN REGAIN D’ESPOIR N’EST DONNE AUX CITOYENS DESESPERES !!!



Nous retrouvons toujours les mêmes personnes dans les instances décisionnaires et à force d’observation, une certaine CONNIVENCE est flagrante, pour un soutien personnel et non pour l’intérêt général.



Notre société installe de plus en plus une inégalité , un écart qui fait que croître, il s’agit aujourd’hui de chômage et de précarité d’un côté et des privilégiés de l’autre côté.



Cet état de fait nourrit l’humiliation et la rancune ressentis face à l’injustice.



« LE POUVOIR DEVRAIT AVOIR UN SENS QUE DANS UN ESPRIT DE SERVICE AUX AUTRES ET L’ENJEU DE L’ECONOMIE DEVRAIT S’INSCRIRE AUJOURD’HUI EN JUSTICE SOCIALE. »



Nous sommes confrontés plus que jamais à l’irresponsabilité des acteurs majeurs d’aujourd’hui dont l’avidité est sans limite.



Une politique axée sur la croissance alors que les inégalités se creusent, destabilisent la classe moyenne et fragilise le système dans son ensemble.



On se retrouve dans un cercle vicieux, une automatisation qui supprime des emplois, sans politique d’accompagnement.



POURQUOI PRODUIRE S’IL N’Y A PERSONNE POUR CONSOMMER ???



Nous offrons à nos jeunes une illusion du succès scolaire et universitaire pour préparer la procédure de désillusion, devant L’ABSENCE DE POSTE A POURVOIR ….



La baisse du niveau de vie s’accompagne d’une augmentation de la précarité, de la pauvreté et du chômage …Faire de la politique n’est ce pas savoir anticiper, prévoir le lendemain et le surlendemain, humer les choses ?????



CETTE CONSTITUTION QUI AUJOURD’HUI INSTALLE DE PLUS EN PLUS UNE INSATISFACTION GENERALE ET POUSSE A LA REBELLION, MERITE-T-ELLE D’ETRE MAINTENUE OU DOIT-ELLE ETRE DISSOUTE ????