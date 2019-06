Santé Le syndicat des médecins libéraux de La Réunion quitte la Commission paritaire régionale Grabuge chez les médecins de La Réunion. Le Syndicat des Médecins Libéraux de la Réunion (SML) indique qu'il ne participera pas à la réunion de la Commission Paritaire Régionale de la Réunion (CPR) convoquée ce vendredi21 mai 2019. Il réclame la démission du Docteur Philippe De Chazournes qu'il estime incapable de "dignement représenter les médecins libéraux, les patients et toute la population réunionnaise en s’étant avéré condamné par la Chambre disciplinaire interRégionale de l’Ordre des médecins". Voici leur communiqué :

Le Syndicat des Médecins Libéraux de la Réunion (SML) ne participera pas à la réunion de la Commission Paritaire Régionale de la Réunion (CPR) convoquée ce vendredi21 mai 2019. La CPR est chargée de mettre en œuvre et contrôler la bonne application à la Réunion de la convention médicale, soit des accords conventionnels nationaux entre l’Assurance maladie et les syndicats représentatifs des médecins libéraux.



LE SML DEMANDE depuis 6 mois la démission du Docteur Philippe De Chazournes. Pour le SML, il ne peut en effet par sa présidence du SML dignement représenter les médecins libéraux, les patients et toute la population réunionnaise en s’étant avéré condamné par la Chambre disciplinaire interRégionale de l’Ordre des médecins pour comportement anti-déontologique et anti-confraternel avec interdiction de toute représentation à l’Ordre pendant 3 ans. Refusant cette situation pérenne irrespectueuse et déshonorante défiant toute éthique, LE SML À LA RÉUNION SE RETIRE DE LA CPR.



LE SML DÉNONCE le soutien paradoxal apporté au Docteur De Chazournes par les Ordres des médecins départemental et Interrégional. Certes, il peut s’avérer compréhensible que sa démission ne soit pas exigée, la loi n’interdisant pas sa présidence de la CPR. Par contre franchement désolant et inacceptable est de voir ces Ordres et l’Ordre national des médecins, pourtant censés faire respecter l'éthique, n’émettre aucune recommandation à un médecin condamné en pénal ou par l’institution ordinale à ne pas briguer une fonction médicale élective représentative.



LE SML DÉNONCE le laxisme déconcertant des autres syndicats représentés à la CPR (CSMF, MG , Le BLOC, La FMF).



LE SML DÉNONCE le laxisme plus grave encore du Président de la Commission Paritaire Nationale (CNP) et Président national de la FMF, le Docteur Jean-Paul HAMON venu le 22 mars 2019 participer activement à la dernière CPR de la Réunion pour soutenir le Docteur De Chazournes, à bien remarquer par ailleurs Président de la FMF à la Réunion.



LE SML DÉNONCE enfin le laxisme de la CGSS Réunion se déclarant non concernée par cette question d’éthique.



TOUS PRÉTEXTANT vilement un conflit syndical et personnel pour motiver leur soutien au Docteur De Chazournes. A toute précision utile, le SML, qui n’entre pas dans ce jeu, ne présentera pas de candidat à la prochaine présidence de la CPR.



LE SML S’INTERROGE SUR L’ÉTHIQUE TOUT SIMPLEMENT BAFOUÉE À LA CPR DE LA RÉUNION? QU’EN PENSENT LES MALADES ET LA POPULATION ? QUE PENSER D’INSTANCES DÉTACHÉES DES VALEURS À DÉFENDRE, OÙ L’HONNEUR N’EXISTE PLUS, ET DONT LA MISSION EST DE NOUS PROTÉGER?



Dr Humbert GOJON

Dr Humbert GOJON

Président SML Réunion





