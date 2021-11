Communiqué Le syndicat SNSPP alerte le SDIS 974 sur les nombreux contentieux

Le Syndicat National des Sapeurs-Pompiers Professionnels de La Réunion ont alerté le directeur et le président du SDIS de la Réunion sur de nombreux contentieux en cours. Par N.P - Publié le Jeudi 4 Novembre 2021 à 18:07

Le communiqué :



Dans un communiqué, le Syndicat National des Sapeurs-Pompiers Professionnels de la Réunion viennent d'alerter le Directeur et le Président du SDIS de la Réunion sur les nombreux contentieux en cours au sein de l'établissement.

En effet, en juillet 2021, le Défenseur des Droits avait rendu une décision en recommandant au SDIS de réexaminer le dossier en contentieux d'une mutation d'un sapeur-pompier professionnel écarté par son origine. A l'issue des 3 mois , le SDIS 974 est resté silencieux et l'affaire sera jugée auprès des juridictions pénales en collaboration avec les services juridiques du Défenseur des droits et de la sécurité civile. La peine encourue par le SDIS 974 est de 45000 euros d'amende et de 3 ans de prison pour son représentant. Une ex autre agente du SDIS 974 vient d'être également reconnue de discrimination selon la cour de Saint-Denis. Alors que le SDIS souffre d'un sous-effectif général ayant des conséquences sur la distribution des secours de l'île, les contentieux liés à la vaccination des agents augmentent au sein de l'établissement. Selon de nombreux agents, la situation est aujourd'hui catastrophique par le manque de recrutement de sapeurs-pompiers professionnels mais également par la dilapidation du budget à travers les tribunaux et contentieux.