Société Le syndicaliste Ivan Hoareau est décédé

Le syndicaliste Ivan Hoareau est décédé d'une longue maladie. Le secrétaire général de la CGTR luttait depuis quelques années contre un cancer. Ivan Hoarau était arrivé à la tête du syndicat en 1996 et avait participé à tous les grands mouvements sociaux depuis. Il avait 65 ans. Par Ludovic Grondin - Publié le Lundi 21 Décembre 2020 à 13:47 | Lu 15965 fois





Depuis l’annonce de son décès, Le syndicalisme réunionnais vient de perdre l’une de ses figures les plus emblématiques. Ivan Hoareau s’en est allé après avoir mené sa dernière lutte qui l’opposait à la maladie.Devenu secrétaire général de la CGTR en 1996, Ivan Hoareau incarnait le syndicalisme sur l’île. Son engagement et son caractère faisaient de lui le leader naturel de toutes les luttes sociales de l’île.Depuis l’annonce de son décès, les hommages se succèdent dans l’île.