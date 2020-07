Le suspect des coups de couteau se rend, il s’agit du neveu de la victime

C’est finalement "en famille" qu’un drame aurait pu se produire. Samedi dernier, un homme a été retrouvé dans son sang au Chaudron comme le rappelle le JIR. Transporté au CHU, son état était jugé préoccupant. Il aura fallu plusieurs jours avant qu’il puisse confirmer l’identité de son agresseur présumé : son neveu.



Le jour des faits, les deux jeunes hommes étaient dans le quartier avec des amis. Le suspect, qui a consommé de l’alcool et du tabac chimique, commence à se chicaner avec un des membres du groupe. L’oncle, âgé de 25 ans, tente de calmer les choses et le ramène à son domicile. Sur le chemin, les esprits s’échauffent et le suspect se serait saisi d’un couteau de cuisine qu’il avait en sa possession avant de frapper son oncle au ventre. Un de leurs salons qui a assisté à la scène prévient les secours.



Finalement, le jeune homme de 23 ans s’est rendu de lui-même à la police pour reconnaître les faits. Il doit être présenté ce samedi devant un juge d’instruction. Il est déjà connu pour des faits de violence. Une information judiciaire a été ouverte contre lui.