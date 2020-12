Le sud ne brûlera pas tous les déchets de La Réunion !

Alors que les 2 présidents des syndicats mixtes de traitement des déchets de La Réunion – ILEVA et SYDNE – ambitionnent un accord commun pour incinérer les Combustibles Solides de Récupération (briquettes de déchets broyés) de la CINOR et de la CIREST à Saint-Pierre, nous nous interrogeons sur la capacité de cet incinérateur.



Le projet d’origine avait pour objectif la création, à Pierrefonds, d’un pôle multifilière de valorisation des déchets non dangereux collectés sur les Territoires de la CIVIS, du TCO et de la CASUD.



Les principales composantes du pôle multifilière sont : un centre de tri automatisé des Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) pour une meilleure valorisation de la matière, des unités de méthanisation pour les biodéchets d’une part et la fraction biodégradable des OMR d’autre part, et une unité de valorisation énergétique (UVE) alimentée en combustible solide de récupération (CSR) et en biogaz.



Concernant cette dernière partie, nous rappelons que la capacité maximum de la chaudière est de 18,9 tonnes par heure. A condition de fonctionner 24 heures sur 24 et 7jours sur 7, l’incinérateur ne pourra bruler que 165564 tonnes de CSR par an !



Or, la production de CSR d’ILEVA et SYDNE cumulée s’élève à 200000 tonnes par an (130000 Tonnes ILEVA et 70000 SYDNE).



C’est à juste titre que nous pouvons dire que LE SUD NE BRULERA PAS LES DECHETS DE LA REUNION à moins de porter atteinte à l’économie générale du projet d’ILEVA !



Génération Ecologie La Réunion sera très attentive aux négociations devant… et surtout derrière la cuisine. Nous n’excluons pas de porter les recours nécessaires dans l’intérêt sanitaire de la population et environnemental pour la biodiversité.

Emmanuel DOULOUMA, Délégué Génération Ecologie , 4ème Circonscription de La Réunion, Porte-Parole Saint-Pierre + Verte