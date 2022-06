Le sud de l'île concentre toujours la majorité des cas de dengue

Du 30 mai au 12 juin, 47 cas de dengue ont été enregistrés (contre 69 la période précédente). L’arrivée de l’hiver austral et ses conditions moins favorables au développement des moustiques contribuent à la réduction du nombre de nouvelles contaminations amorcée depuis fin avril.



Cette année, contrairement aux quatre années précédentes, La Réunion n’a pas connu de vague épidémique avec de nombreux foyers installés sur le territoire. Cependant, la circulation de la maladie s’est maintenue tout au long de l’année, confirmant l’installation durable de la maladie sur l’île et ses risques de réémergence.



Avec l’arrivée des vacances scolaires, les voyageurs qui se rendent dans des zones où des maladies transmises par les moustiques circulent sont invités à se protéger des piqûres durant leur voyage et la semaine suivant leur retour afin d’éviter l’introduction de nouveaux virus ou sérotypes.



Enfin, en ce début d’hiver austral, les Réunionnais sont encouragés à maintenir les gestes pour se protéger des moustiques vecteurs de la dengue : supprimer tout ce qui peut contenir de l’eau chez soi, utiliser des répulsifs, des moustiquaires… et consulter immédiatement un médecin dès les premiers symptômes.