A la Une . Le sud de l'île a aussi sa grande roue...

Certaines makoteries sont plus visibles que d'autres. Un promeneur qui longeait le bord de mer de Saint-Louis est tombé sur une roue de tracteur abandonnée sur le sable. Il ne s'agit là que d'une infime partie des milliers de dépôts sauvages que s'efforcent de localiser les contributeurs du site Band Cochon aux quatre coins de l'île. Par LG - Publié le Dimanche 17 Juillet 2022 à 16:47





"Si toutes les villes étaient photographiées, imaginez le nombre de photos...", ose à peine imaginer Jacques Aulet, l’administrateur de la page contributive



Comme à chaque compte-rendu, on découvre que l’imagination des makotes n’a pas de limite.



Ici des épaves désossées sur un parking de LTS à Saint-Denis, là des batteries fissurées dans le sud de l'île, de nombreux emballages et autres bouteilles en plastique et en verre alors qu’une borne se trouve pas trop loin, voici le florilège des nouvelles trouvailles des contributeurs du site participatif.



La palme de l’originalité - façon de parler - est sans conteste à mettre au crédit d’un indélicat qui s’est débarrassé d’une roue de tracteur sur le bord de mer de Saint-Louis. Le contributeur de Band Cochon a immortalisé sa drôle de découverte...



