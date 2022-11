A la Une . Le studio Pitaya recherche 100 joueurs pour tester "GIFTED The Playhouse"

Le studio de développement de jeux vidéo local Pitaya s'apprête à lancer son espace de jeux vidéo qui permet de repartir avec des lots réels. Pour la première phase de lancement, l’équipe cherche 100 joueurs volontaires. Par NP - Publié le Vendredi 25 Novembre 2022 à 06:51





Pour l’occasion, le studio recherche 100 joueurs. Ces volontaires vont pouvoir être les premiers à s’affronter sur plus de 5 jeux différents dans des tournois et gagner des lots réels.



GIFTED The Playhouse est un jeu mixant casual gaming et jeu compétitif. Il propose aux joueurs de se défier sur des grands classiques tels qu’un Sudoku, un Quiz, un Mahjong, du tir au but ou encore un jeu de lettres.



Squizzy, Mahjong’s, Goal strike, Sweep words, les différents jeux se passent en confrontation directe asynchrone et peuvent se dérouler sous forme de matchs ponctuels ou de tournois rassemblant des centaines de joueurs.











