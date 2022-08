7mag.re

Le stealthing une pratique qui tend à devenir un crime sexuel

De plus en plus de pays condamnent le stealthing ou furtivage. Qu'est-ce? Cette pratique sexuelle consiste à retirer son préservatif lors de l'acte, sans en informer son partenaire, et donc sans son consentement. Le Canada vient rejoindre la liste des pays qui qualifient ce genre de comportement comme un crime sexuel.