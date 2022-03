Communiqué Le startup Weekend : un tremplin entrepreneurial

Ce mercredi 29 mars 2022 s’est déroulée au HUB Lizine de la Mare, la cérémonie de remise de prix de la 18ème édition du Startup Weekend Réunion. Un évènement organisé par l’association Webcup et en partenariat avec la Direction Régionale aux Droits des Femmes et à l'Egalité et la Région Réunion. Par NP - Publié le Mercredi 30 Mars 2022 à 11:45

Les femmes restent minoritaires dans le milieu de l’entreprenariat, à La Réunion comme au niveau national, et ce, malgré leur potentiel. C’est donc naturellement que l’association Webcup avec le soutien de la direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité a réitéré pour la troisième fois cette thématique consacrée aux porteuses de projet.



Faire d’une idée un projet : voilà le but de cette manifestation incontournable de l’univers entrepreneurial et tech de La Réunion ; les deux lauréates des précédentes éditions #Women sont aujourd’hui à la tête de Startup innovantes à l’instar de Notarly portée par Lucie Schweizer.



Cette année, ce sont 10 équipes accompagnées pendant ce week end intense par leurs co-équipiers et pas moins de 20 coachs experts, qui ont pu travailler à la transformation de leur idée novatrice en future startup.



"Les entreprises ne sont portées qu'a 18% par des femmes, un chiffre en croissance annuellement mais qui reste encore très faible Ce startup weekend women reste essentiel pour accélérer la réduction de cette différence" a rappelé Mme Maya Cesari, Conseillère Régionale déléguée à l’innovation et à la croissance bleue qui a été membre du jury lors de cet opus présente pour remettre le prix à la lauréate.



"4 projets récompensés"



La remise des prix s’est déroulée au Hub de Lizine en compagnie des partenaires de cette édition qui ont permis cette année encore de rendre cette manifestation 100% gratuite : une exception au niveau mondial.



Sarra Vencatachellum a reçu avec beaucoup d’émotions ce premier prix, des mains de Mme Maya Cesari, pour son projet : The island Cosmetics.

Une future marque locale de cosmétiques éthiques qui alliera protection solaire et maquillage, le tout fabriqué grâce à une molécule issue de la biomasse réunionnaise.



"Ce projet me tient particulièrement à cœur, j’y travaille seule depuis plus d’un an, ce startup week end a été une formidable expérience. Elle m’apporte une vue extérieure sur mon projet par l’expertise de professionnels issus de nombreux domaines".



Les partenaires de l’évènement présents à la remise des prix ont remis les prix aux autres lauréates :



Kelly Mascarel, reponsable du marché PME de la BNP, a remis le 2nd prix à Julie Arpon de Endo K , qui travaille sur la création d’une application apportant des solutions aux femmes atteintes d’endométriose et du syndrome des ovaires polykystiques.



Stanislas Cadieu, collaborateur du cabinet d’expertise comptable Optimum a remis le 3ème prix à Brigitte Tamaya Poyer pour son projet Kaz Matante reposant sur la mise en relation et la colocation intergénérationnelle via une application sécurisée.



Thomas Carrere, co-fondateur de l’agence du Simple au Double, a eu le plaisir de remettre à Adeline Itema Sancoueze, le prix coup de cœur pour son projet autour de la continuité de l’allaitement lors de la reprise du travail avec La Lactobox.



Les 4 porteuses de projet récompensées, outre leur titre, ont pu remporter différents lots, qui vont ainsi leur donner l’opportunité de continuer le développement de leur concept et ce grâce aux acteurs engagés aux côtés de l’association Webcup.



Comme plus de 20 startups lancées par cette manifestation, nous retrouverons sans nul doute ces Wonder women sur le devant de la scène entrepreneuriale locale réunionnaise très prochainement.