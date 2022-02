Bien être Le sport : une thérapie

Il n’y a plus de débat : le sport a des effets positifs sur la santé. Pratiquer une activité sportive permet de maintenir une bonne santé et lutter contre certaines maladies. Par Chrisy - Publié le Mercredi 16 Février 2022 à 10:29





Le sport joue également un rôle important sur votre santé psychologique. Cette activité stimule la production de certaines hormones antistress, et de plaisir, qu’on appelle endorphine.



L’énergie que cela vous procure stimulera l’ensemble de vos sens jusqu’à booster votre estime de soi.

Toutefois, si vous avez des problèmes de santé particulier, il vous est conseillé de demander l’avis d’un professionnel,



Changer ses habitudes de vie peut être un bon début : privilégier la marche à pied ou le vélo à la voiture autant que possible, par exemple…



Ensuite, trouver une activité qui vous plait et qui vous fait du bien, essayer d’être régulier et fixer vous des objectifs en fonction de vos capacités et de votre rythme de vie. Je vous rassure les débuts peuvent être un peu difficiles mais cela vaut tellement la peine de se donner du mal.

Alors à vos baskets !



Pour retrouver Chrisy :

Facebook : H&H with Chrisy

Instagram : hhchrisy Une pratique régulière d'une activité sportive améliore votre condition physique en renforçant vos muscles, os et favorise le bon fonctionnement cardio-vasculaire.Le sport joue également un rôle important sur votre santé psychologique. Cette activité stimule la production de certaines hormones antistress, et de plaisir, qu’on appelle endorphine.L’énergie que cela vous procure stimulera l’ensemble de vos sens jusqu’à booster votre estime de soi.Toutefois, si vous avez des problèmes de santé particulier, il vous est conseillé de demander l’avis d’un professionnel,Changer ses habitudes de vie peut être un bon début : privilégier la marche à pied ou le vélo à la voiture autant que possible, par exemple…Ensuite, trouver une activité qui vous plait et qui vous fait du bien,en fonction de vos capacités et de votre rythme de vie. Je vous rassure les débuts peuvent être un peu difficiles mais cela vaut tellement la peine de se donner du mal.Alors à vos baskets !