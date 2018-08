Le spectre de 2007 plane sur la campagne sucrière

C'est une quasi-certitude : la campagne sucrière actuellement en cours peut être une des pires connues par les planteurs. Selon Isidore Laravine (CGPER), vice-président de la commission mixte d'usine (CMU) de Bois-Rouge, la campagne 2018 serait au même niveau que celle de 2007, avec moins de 1,6 million de tonnes récoltées…



Principale raison de cette crise : les phénomènes climatiques du début d'année, et notamment Fakir. "Les phénomènes de fortes pluies ont lessivé les engrais et Fakir est arrivé juste après et a tout cassé. L'effet Fakir, c'est jusqu'à 50% de rendement de moins dans les champs", s'inquiète Isidore Laravine.



Ce dernier compte sur une aide de l'Etat, via le fonds de secours, pour indemniser les planteurs durement impactés par cette crise, "le plus rapidement possible". "Il ne faut pas que le fonds de secours intervienne en juin de l'année prochaine mais avant la fin de l'année, car beaucoup de planteurs vont arrêter d'ici là".



En attendant des discussions ont lieu avec les industriels pour préfinancer la plantation, revoir le système d'intrants pour les engrais d'herbicides. Un rendez-vous est déjà pris entre les planteurs et les industriels la semaine prochaine lors du prochain CPCS.