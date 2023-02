Le spectacle “Frénésies” à découvrir au petit Théâtre du Bernica

“FRÉNÉSIES”, Cie Tilawcis

Théâtre & musique / La Réunion

Ceux qui connaissent les textes de Jack Kerouac vous diront que cette rencontre a électrisé leur vision du monde. À une certaine époque, il circulait de main en main comme une exhortation à considérer sérieusement sa propre conception de la liberté. Première création de La Compagnie Tilawcis, « Frénésies » se veut une joyeuse ode à l’existence, entre fulgurance et insouciance, un road théâtral initiatique librement inspiré du rouleau original de Sur la route, qui nous emmène de La Nouvelle-Orléans au Japon, de San Francisco jusqu’à La Réunion. Au cœur de l’histoire, nous allons suivre les traversées de Thomas et Bilal, deux personnages d’un récit écrit et interprété par Florient Jousse, scaté et jazzé par le multi-instrumentiste Jah Pinpin. Deux hommes-orchestres au service d’une fête libératrice conçue comme une urgence frénétique de se remettre en chemin pour dévorer la vie, tenter d’atteindre la compréhension du revers des choses, apprendre pleinement de rencontres hasardeuses et penser autrement le monde. « Frénésies » c’est un rituel enthousiaste, un vagabondage dans le tumulte d’une liberté qu’on revendique.