Le sous-préfet Lucien Giudicelli quitte Saint-Pierre pour Toulon

Par décret du Président de la République en date du 15 avril 2022, Monsieur Lucien Giudicelli est nommé secrétaire général de la préfecture du Var, sous-préfet de Toulon. Il prendra ses nouvelles fonctions au courant du mois de mai.



Après avoir occupé plusieurs postes en cabinet au ministère de la culture et de la communication, au ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire et au ministère de l’économie et des finances, Monsieur Lucien Giudicelli a été sous-préfet de Lisieux, secrétaire général de la préfecture de la Charente et sous-préfet de Dax.



Sous-préfet de Saint-Pierre depuis 2018, il était également référent sur la thématique sécheresse. Le préfet salue son engagement sans faille dans sa mission au service de son arrondissement.