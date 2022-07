A la Une . Le sort s'acharne sur l'hôtel Lux Belle Mare de Maurice

Un incendie majeur a ravagé l'hôtel Lux Belle Mare de Maurice ce samedi en milieu de journée. Il s’agit du second fait-divers qui secoue cet établissement hôtelier en une semaine. Par LG - Publié le Samedi 2 Juillet 2022 à 14:37





Avec cet incendie majeur, le Lux Belle Mare subit coup sur coup un dramatique fait divers.



Mardi dernier, un enfant de 4 ans y a perdu la vie en se noyant dans la piscine de l’hôtel. L’enfant séjournait au Lux Belle Mare avec sa famille d’origine écossaise.



Malgré l’intervention de l'équipe des premiers secours de l'hôtel puis des médecins qui l’ont transféré à l’hôpital, le garçonnet n’avait pas survécu. "Nous avons été dévastés d’apprendre son décès", avait réagi, attristée, la direction du LUX* Belle Mare alors que démarrait une enquête de police pour comprendre les circonstances de la noyade.



Quatre jours plus tard, c'est donc cet incendie majeur qui touche ce complexe touristique situé sur la côte Est mauricienne. De nombreux bâtiments du complexe hôtelier Lux de Belle Mare est en proie aux flammes ce samedi . Les bourrasques de vent ne facilitent pas le travail des pompiers. Les premiers à intervenir sont ceux de la ville de Flacq mais devant l'ampleur du sinistre, des renforts aux villes voisines ont été demandés.Avec cet incendie majeur, le Lux Belle Mare subit coup sur coup un dramatique fait divers.Mardi dernier, un enfant de 4 ans y a perdu la vie en se noyant dans la piscine de l’hôtel. L’enfant séjournait au Lux Belle Mare avec sa famille d’origine écossaise.Malgré l’intervention de l'équipe des premiers secours de l'hôtel puis des médecins qui l’ont transféré à l’hôpital, le garçonnet n’avait pas survécu. "Nous avons été dévastés d’apprendre son décès", avait réagi, attristée, la direction du LUX* Belle Mare alors que démarrait une enquête de police pour comprendre les circonstances de la noyade.Quatre jours plus tard, c'est donc cet incendie majeur qui touche ce complexe touristique situé sur la côte Est mauricienne.