Le sommet de la Tour Eiffel et Disneyland Paris pour les enfants de 1000 Sourires

Le soleil était radieux et le ciel dégagé pour cette nouvelle journée des marmailles de l’opération "S’envoler vers le Rêve… ". C’est de la meilleure manière possible qu’ils ont visité la Dame de Fer: non seulement ils ont pu y entrer, mais ils ont aussi pu monter jusqu’au tout dernier étage. Ils étaient loin de s’en douter. C’est Christophe Boudart, chef du service exploitation, qui leur a annoncé cette belle surprise préparée par l’association 1000 Sourires. "On va monter sur la Tour Eiffel!", chantonnent les petits. Après un voyage ascensionnel unique au monde, ils se sont hissés jusqu’à 320 mètres de hauteur.