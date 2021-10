A la Une . Le soleil regagne du terrain

Le soleil reprend peu à peu possession du ciel après les averses de ces derniers jours. Même si quelques gouttes sont toujours attendues notamment dans l'ouest, elles seront localisées entre Saint-Paul et Saint-Denis. L'alizé reprend de la vigueur en journée dans une masse d'air poursuivant son assèchement, ajoute Météo France. Par NP - Publié le Jeudi 14 Octobre 2021 à 06:20

Au lever du jour, mis à part quelques nuages sur la frange littorale Est pouvant encore donner quelques farines sans prétention, le soleil est bien présent partout ailleurs. En cours de matinée, les habituels nuages de pente prennent progressivement possession des lieux, laissant néanmoins les cirques et le volcan dans de belles éclaircies jusqu'en fin de matinée. L'après-midi, les nuages s'étalent vers le littoral Ouest et des averses, parfois modérées, se déclenchent sous le vent, des hauts de Saint-Leu en remontant vers ceux de la Possession avant d'arroser la route en corniche avant la fin d'après-midi. Les littoraux du Nord et du Sud restent bien ensoleillés en journée.



Les températures restent douces, atteignent 24 à 28°C sur le littoral, 21 à 24°C dans les cirques et 16 à 18°C au Maïdo ou au Pas de Bellecombe-Jacob.



Les brises sont en place en début de matinée puis un alizé modéré d'Est se lève et souffle sur les côtes Nord et Sud avec des rafales entre 40 et 50 km/h attendues l'après-midi de l'Etang-Salé à Saint-Philippe.



La mer est agitée à forte sur l'Ouest et le Sud de l'île en raison d'une houle australe qui s'amortit en journée mais qui reste comprise entre 2 mètres et 2 mètres 50 jusqu'en fin d'après-midi. Elle repasse sous le seuil des 2 mètres en soirée et nuit suivante.