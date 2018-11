A la Une . Le soleil redevient progressivement dominateur ce weekend sur une bonne partie de la Réunion

2018 NOV 16 20h55 Mascareignes.



Bonsoir les Iles!😉😎🐪



Le soleil redevient progressivement dominateur ce weekend.



Il y aura bien des averses passagères ces prochaines 24h aux endroits exposés(façade est, volcan et localement dans l'intérieur l'après midi) mais rien de méchant et l'impression de beau temps revient progressivement.



En effet la masse d'air s'assèche comme prévu et cela devrait aller encore mieux Dimanche.



Les maximales tournent autour de 30/31°C demain à la Réunion dans l'ouest.



Notez qu'aujourd'hui à 14h il faisait pratiquement 30°C à la Saline quand à Gillot il ne faisait que 24°C.







"En matinée, on observe la présence de nuages sur l'Est et le Nord-Est du département. Les régions de Takamaka, la Plaine des Palmistes, Sainte-Rose et la côte Sauvage du Volcan sont arrosées par des averses. Le reste du département bénéficie de très belles éclaircies.



En journée, même si on assiste à un certain assèchement de la masse d'air, on observe l'ennuagement des pentes du Nord-Ouest et du Nord. Partout ailleurs, le ciel est variable avec souvent la prédominance des éclaircies. Dès que l'on monte au dessus de 2 000 m environ, un ensoleillement optimal est de rigueur.



Dans les Hauts de Saint-Paul, du Port et du chef-lieu, quelques averses se déclenchent.



Le vent de Sud-Est perd quelques kilomètres, rafales de 50 et 60 km/h de St-Joseph à l'Etang Salé, 40 à 50 km/h sur la côte nord jusqu'à la Grande Chaloupe.



La mer est agitée à forte au vent. Une houle de Sud-Est, voisine de 1 m à 1.5 m est présente sur le Sud sauvage et les côtes Sud-Est."



Sur ce je vous souhaite une douce nuit.



A demain.



Cheers,

PH.

Patrick Hoareau a créé une page Facebook en français, Cyclone CLASS 4, sur laquelle vous pourrez suivre ses informations sur l'océan Indien. Et les informations mondiales, en anglais, sur le site du JTWC. Le bulletin de Météo France Réunion:"En matinée, on observe la présence de nuages sur l'Est et le Nord-Est du département. Les régions de Takamaka, la Plaine des Palmistes, Sainte-Rose et la côte Sauvage du Volcan sont arrosées par des averses. Le reste du département bénéficie de très belles éclaircies.En journée, même si on assiste à un certain assèchement de la masse d'air, on observe l'ennuagement des pentes du Nord-Ouest et du Nord. Partout ailleurs, le ciel est variable avec souvent la prédominance des éclaircies. Dès que l'on monte au dessus de 2 000 m environ, un ensoleillement optimal est de rigueur.Dans les Hauts de Saint-Paul, du Port et du chef-lieu, quelques averses se déclenchent.Le vent de Sud-Est perd quelques kilomètres, rafales de 50 et 60 km/h de St-Joseph à l'Etang Salé, 40 à 50 km/h sur la côte nord jusqu'à la Grande Chaloupe.La mer est agitée à forte au vent. Une houle de Sud-Est, voisine de 1 m à 1.5 m est présente sur le Sud sauvage et les côtes Sud-Est."Sur ce je vous souhaite une douce nuit.A demain.Cheers,PH. PATRICK HOAREAU Lu 226 fois





Dans la même rubrique : < > ▶️ Dépôts sauvages : Quatre habitants condamnés, la justice ne rigole plus Meurtre de l'infirmière : Le nouveau suspect sera déféré ce samedi