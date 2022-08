Le soleil prédomine ce dimanche

Le bulletin du jour de Météo France :



Au lever du jour, les entrées maritimes bordent la façade Est de Saint-Philippe à Saint-Denis en passant par Sainte-Rose et tardent à s'évacuer, laissant sur la frange littorale un temps quelque peu maussade. Ces nuages peuvent même s'accompagner de quelques précipitations peu marquées. Ailleurs, la matinée est plutôt belle avec la présence d'un soleil largement prédominant. En cours de matinée, les nuages de pentes se forment sur les hauteurs de Saint-Gilles, de Saint-Leu et de Saint-Pierre, mais le littoral bénéficie encore d'un temps très clément. Sur la façade Est, la grisaille se fragmente peu à peu et ce n'est qu'à la mi-journée que le retour de franches éclaircies est attendu.



Dans l'après-midi, des débordements nuageux s'opèrent en direction des plages de l'Ouest jusqu'au Sud sauvage et le soleil demeure bien présent dans la moitié Nord de l'île. Tout au long de la journée, l'atmosphère est particulièrement sèche notamment en montagne où l'astre solaire règne sans partage. Les cirques aussi profitent d'un temps clément et largement ensoleillé.



Le vent de Nord-Est est modéré sur la côte Nord-Ouest ainsi qu'au voisinage de Saint-Philippe avec des rafales comprises entre 50 et 60 km/h mais la tendance est à la baisse. Il s'oriente au secteur Est en fin de journée. Toute la côte, de Saint-Gilles à Saint-Joseph en passant par L'Étang Salé, bénéfice d'un régime de brises.



Les températures sont très légèrement au-dessus des normales de saison, oscillant entre 25 et 28°C sur le littoral et entre 17 et 23°C dans les hauts.



La mer est peu agitée à agitée au déferlement d'une petite houle australe qui continue de s'amortir et d'une petite houle d'alizé voisine de 1 mètre 50.