Le soleil jusqu'à deux fois plus dangereux à La Réunion

Après la journée mondiale qui s'est tenue le 11 mai dernier, place à la 24ème édition de la Semaine nationale du dépistage des cancers de la peau. Par Morgane Ferrère - Publié le Vendredi 20 Mai 2022 à 11:09

La 24ème édition de la Semaine Nationale de prévention et de dépistage des cancers de la peau se tient du 20 au 24 mai. D'après l’Inca, l’Institut National du Cancer, 80.000 nouveaux cas de cancers cutanés sont diagnostiqués en France chaque année (dont 2/3 seraient dus à une exposition abusive aux rayons du soleil, aux rayonnements UV).



À La Réunion, le département est particulièrement exposé, l'indice UV y est spécialement fort, soit 2 fois plus agressif que dans l'Hexagone. À titre d'exemple, l'été sur la côte d'azur, les indices UV peuvent attendre 6 ou 7. Sur notre île, ces indices correspondent à l'hiver austral. L'été, ils dépassent régulièrement le 14.



Se protéger



Les rayons du soleil sont particulièrement dangereux si des mesures de sécurité ne sont pas prises. Pour diminuer les risques de développer un cancer de la peau, il est recommandé de se protéger des rayons ultraviolets (UV). Tout d’abord, il est nécessaire d'éviter de s'exposer aux rayons du soleil entre 11H et 16H, période où ils sont les plus intenses.



Se couvrir les bras, les jambes, porter des lunettes de soleil protectrices protégeant contre les UV est aussi nécessaire, tout comme l'application sur sa peau une crème solaire avec un indice de protection adapté.



Diagnostiqué à temps, ce cancer est guérissable



Les nombres de cas sont en augmentation constante depuis 50 ans. Il y a donc 5 fois plus de cancer de la peau à La Réunion qu’il y a 10 ans. Mais détecté et diagnostiqué à temps, ce cancer est guérissable, au stade où il est superficiel. Il est donc important d'éduquer, de responsabiliser et d’informer le plus d'individus possible, pour espérer observer une évolution des cas détectés à temps.



Auto-examen et rendez-vous réguliers chez le dermatologue



La semaine de prévention passe par de l'apprentissage sur les différents grains de beauté, les grosseurs de peau ou les taches brunes qui peuvent être suspects. Mais aussi par une meilleure connaissance des impacts de l'exposition prolongée au soleil. Le Syndicat national des dermatologues-vénéréologues explique que "cette année, la priorité sera donnée aux personnes dites à risque, présentant de nombreux grains de beauté, la peau et les yeux très clairs, ayant des antécédents familiaux de cancers de la peau, ayant eu de nombreux coups de soleil pendant l’enfance….".



Pour les personnes présentant un ou plusieurs facteurs de risque de mélanome, une consultation une fois par an chez le dermatologue est également conseillée. Un auto-examen de sa peau est également recommandé tous les trois mois (en observant toutes les parties du corps, de la tête aux pieds).



Nous pouvons en effet nous-mêmes détecter certains signes avant-coureurs, grâce notamment à la règle ABCDE :