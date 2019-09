A la Une .. Le soleil gagne progressivement du terrain jusqu'à un dimanche prévu assez chaud et lumineux

Météo974

M974World



2019 SEPTEMBRE 13 07h30 REUNION



Photo satellite : encore des nuages dans le ciel des régions Est ce matin avec moins d'averses que ces derniers jours. Belle matinée ailleurs.



PREVISIONS POUR LE VENDREDI 13 :



La nuit précédente a été plus claire et plus fraîche que prévue dans les hauts.



Ce matin des nuages voyagent au large des côtes Est et s'attardent sur le littoral entre Saint Philippe et Saint André. Ils mouillent par places mais comme prévu les averses sont moins nombreuses que jeudi matin.



Ciel variable au sommet du volcan.



Dans le courant de la matinée quelques autres entrées maritimes viennent encore chatouiller le littoral vers Sainte Rose ou Saint Benoît mais les éclaircies assez larges dominent par ailleurs sur le littoral.



Sur le Nord, l'Ouest et le Sud la matinée débute sous les rayons du soleil. Le thermomètre réagit après 8heures.

Bonnes conditions au Maïdo ce matin.



Cet après midi la couverture nuageuse péi développée sur les pentes et l'intérieur s'épaissit modérément. Quelques ondées sur les pentes de l'Ouest et dans la région de la Plaine des Palmistes restent envisageables.



Les sommets s'ils sont parfois accrochés émergent fièrement à nouveau vers 16/17heures.



L'alizé flashe autour de 55/60km/h proche de Gillot et sur le littoral du Sud Sauvage. Un vent de Nord Est s'invite en journée vers la Possession et le Port.



Régime de brises sur les plages de l'Ouest où les maximales atteindront 27° à 28° sur le littoral.



A la faveur d'éclaircies sensiblement plus larges qu'hier la sensation de fraîcheur qui prévaut depuis quelques jours sur la moitié Est recule.



La mer reste agitée sur les côtes Est et Nord Est alors que la faible houle d'1m50 taquine encore le littoral Sud et Sud-Ouest.

Températures du lagon: entre 24° et 25°.



PREVISIONS POUR LA NUIT DU VENDREDI 13 AU SAMEDI 14:



L'Est et le Nord Est sont encore exposés aux entrées maritimes apportant des averses. Les régions comprises entre Saint Joseph et Sainte Marie, parfois Saint Denis sont exposées. Le volcan, les hauts de l'Est, la Plaine des Palmistes et Salazie sont sur la trajectoire des nuages.



Ailleurs la nuit est calme.



TENDANCES POUR LE SAMEDI 14 ET LE DIMANCHE 15 :



Samedi : on note encore de l'humidité le matin sur la moitié Est mais les éclaircies sont plus larges par la suite.

Il fait plus doux. Alizé modeste sur le Nord et le Sud.

L'après midi les averses sont plus probables sur les pentes Ouest et Sud.



Dimanche s'annonce comme une assez belle journée surtout le matin avec un thermomètre en forme pour la saison.

Vent faible et mer peu agitée.



TEMPERATURES MAXIMALES ATTENDUES POUR LA JOURNEE DU MARDI 10 DANS LES STATIONS DE METEO FRANCE ET DE

METEOR OI :



SAINT DENIS: Maximum de 26° Celsius



LE PORT : Maximum de 27° Celsius



GRAND FOND: Maximum de 28° Celsius



SALINE: Maximum de 27° Celsius



SAINT LOUIS: Maximum de 26° Celsius



SAINT PIERRE: Maximum de 26° Celsius



SAINT PHILIPPE : Maximum de 23° Celsius



SAINTE ROSE : Maximum de 25° Celsius



SAINT BENOIT: Maximum de 25/26° Celsius



SAINT ANDRE: Maximum de 25/26° Celsius



VOLCAN: Maximum de 16° Celsius



MAIDO: Maximum de 14° Celsius



BOURG MURAT: Maximum de 17° Celsius



PLAINE DES PALMISTES: Maximum de 18° Celsius



CILAOS: Maximum de 20/21° Celsius



SALAZIE: Maximum de 19° Celsius 2019 SEPTEMBRE 13 07h30Photo satellite : encore des nuages dans le ciel des régions Est ce matin avec moins d'averses que ces derniers jours. Belle matinée ailleurs.Maximum de 26° CelsiusMaximum de 27° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 27° CelsiusMaximum de 26° CelsiusMaximum de 26° CelsiusMaximum de 23° CelsiusMaximum de 25° CelsiusMaximum de 25/26° CelsiusMaximum de 25/26° CelsiusMaximum de 16° CelsiusMaximum de 14° CelsiusMaximum de 17° CelsiusMaximum de 18° CelsiusMaximum de 20/21° CelsiusMaximum de 19° Celsius







PATRICK HOAREAU Lu 200 fois





Dans la même rubrique : < > ▶️ Fréquentation touristique: Légère baisse de la destination Réunion François Caillé: "Le rachat du groupe Vindemia par Hayot est dangereux pour les Réunionnais"