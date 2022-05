Météo Le soleil fait son grand retour

Mis à part encore quelques nuages dans la région du volcan et de possibles gouttes de pluie dans l'après-midi dans les hauts de l'Ouest, le soleil est généreusement de retour ce samedi prévoit Météo France. Par NP - Publié le Samedi 7 Mai 2022 à 06:32

Une amélioration du temps se dessine pour ce Week-End. En effet, le soleil brille généreusement sur un large partie du département. Cependant, on observe quand même des entrées nuageuses sur la bordure côtière du Volcan avec des farines possibles. Au fil des heures, quelques nuages en provenance de la mer vont chercher à détrôner le soleil sur le littoral Est, sans pouvoir y parvenir.



L'évolution diurne se met en place laissant les plus hauts sommets dégagés, notamment du côté du Maïdo.



L'après midi, on pourra s'attendre à de petites averses sur les hauts de l'Ouest, sans conséquence.



Plus bas, le beau temps est de retour avec de larges éclaircies sur Saint-Benoît ou Bras Panon. Le temps sera d'ailleurs meilleur sur la côte Est l'après-midi que dans l'ouest. Les nuages de pente sur les hauteurs auront gagnés la région des plages sans remettre en cause l'impression de beau temps.



Les plus belles éclaircies de l'après-midi sont pour Saint-Pierre ou Saint-Denis.



L'alizé perd de sa force avec des rafales de 50 à 55 km/h sur Sainte Marie et Saint Joseph. Les brises prédominent sur les plages de l'Ouest. Sur Saint Pierre, l'alizé aura du mal à s'imposer.



Encore une journée houleuse pour les pêcheurs de l'est et du sud avec des vagues entre 2 m 50 et 3 m. La houle d'alizé s'amortit très lentement à compter de l'après midi.