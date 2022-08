Le soleil fait de la résistance

La journée s'annonce ensoleillée sur une bonne partie de l'île ce mardi, annonce Météo-France dans son bulletin de prévision. Côté températures, elles restent dans la moyenne des normales saisonnières. Le vent lui, restera modéré.



Pendant toute la matinée le soleil fait de larges apparitions, même si des nuages bas traînent sur la côte Nord-Est, entre Sainte-Rose et Saint-André notamment. Au fil de la matinée, avec l'évolution diurne, des cumulus bourgeonnent aux flancs des remparts. En mi-journée, ces nuages s'étalent. L'après-midi, la couche nuageuse va s'épaissir et déborder vers le Nord de l'île. De petites ondées sont attendues çà et là, et notamment dans les hauts de la Possession, sur la Plaine des Chicots et vers la Plaine des Palmistes.



Cependant les plus hauts sommets comme le Piton-Maïdo, le volcan et le Piton des Neiges ainsi que la grande majorité du littoral conservent un temps sec et bien ensoleillé. Les éclaircies résistent également dans les cirques.



En matinée, le vent d'Est souffle avec des rafales voisines de 50 km/h, le long du Sud sauvage et des pointes entre 30 à 40 km/h vers Saint-Denis. L'après-midi, le vent s'oriente au Nord-Est et souffle en Baie de la Possession jusqu'en Baie de Saint-Paul avec des pointes de l'ordre de 50 km/h, ainsi que sur la côte Est, le long de la Route des Laves. Les brises dominent dans l'Ouest et le Sud-Ouest de l'île.



Les températures remontent un peu, avec des maximales proches de 26 degrés à Saint-Denis, 21 degrés à Cilaos et 14 à 16 degrés au Maïdo et au volcan. La mer est agitée à localement forte vers le Sud sauvage avec une houle d'alizé proche de 2 mètres le long de la côte Est de Saint-Joseph à Champ-Borne.