Météo Le soleil fait de la résistance

Après la grisaille d'hier, place au retour du soleil ce vendredi sur une bonne partie de l'île. Dans son dernier bulletin météorologique, Météo-France prévoit un temps agréable la majeure partie du département, hormis quelques gouttes de pluie possibles cet après-midi. Les températures, elles, resteront dans la moyenne des normales saisonnières avec un maximum prévu sur le littoral. Par NP - Publié le Vendredi 27 Mai 2022 à 06:36

A l'image des jours précédents, la journée s'annonce globalement agréable et ensoleillée sur une majeure partie du département. Certes, il y a bien quelques cumulus attendus le long des pentes avant la mi-journée, mais ces derniers demeurent sans conséquence. C'est dans l'Est que la couverture nuageuse sera la plus dense l'après-midi, sans précipitations significatives, avec des plages d'éclaircies qui se réduisent de Saint-Denis à Sainte-Rose.



Partout ailleurs, le soleil résiste vraiment bien. A noter toutefois, l'arrivée d'un front froid atténué par le Sud au cours de la soirée prochaine et s'accompagnant de nombreux de nuages et de petites pluies.



Les températures maximales atteignent les 27 à 30°C sur le littoral, 16 à 18°C au Volcan et au Maïdo mais aussi 21 à 23°C dans les cirques.



Le vent faible en début de journée s'oriente au Sud-Ouest au fil des heures puis au secteur Sud dans l'après-midi en se renforçant sur la côte Ouest. La côte Nord devient alors déventée.



La mer devient agitée cet après-midi avec l'arrivée d'une houle de Sud-Ouest voisine des 1,5 à 2 mètres sur les côtes Ouest et Sud de l'île.