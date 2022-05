Le soleil fait de la résistance

En matinée, le soleil est prédominant sur le littoral et l'Ouest du département. L'après-midi, le beau temps lumineux et sec perdure sur la majorité de l'île. Quelques nuages se contentent d'encombrer le ciel des Plaines et des hauts du Nord-Ouest, laissant échapper çà et là de modestes ondées.



Au plus chaud de ce mardi, les thermomètres affichent environ 30°C au Port et sur les plages. On attend 22°C à Cilaos et 14 à 16°C au Maido ou au Pas de Bellecombe-Jacob.



Le vent d'Est à Sud-Est souffle modérément sur les côtes exposées du Sud et du Nord avec des rafales jusqu'à 60 km/h entre Saint-Philippe et Saint-Louis, et 50 km/h vers Sainte-Marie et le Chef lieu.



Sur les plages et en Baie de Saint-Paul, les brises restent prédominantes.



Côté mer, elle est peu agitée à l'Ouest et au Nord-Ouest mais agitée au vent et au déferlement de la houle d'alizé comprise entre 1 mètre 50 et 2 mètres, et présente de la Pointe de Langevin à Champ-Borne.