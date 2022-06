Le soleil est de retour

La matinée débute sous un ciel nuageux sur une moitié Sud de l'île avec des précipitations associées, plus nombreuses sur la côte Sud et les contreforts Sud et Est du volcan. Ailleurs, le soleil prend ses quartiers et de larges périodes ensoleillées sont observées, comme sur les régions de l'Ouest ou du Nord par exemple.



A la faveur d'un bon ensoleillement, les températures fraîches de la nuit grimpent pour atteindre 11 à 12°C au Volcan, 18°C à Cilaos et 23 à 25°C pour le bord de mer, voire 26°C au Port.



Au fil des heures, les nuages prennent possession de l'intérieur, sans altérer l'impression de beau temps et laissant les hauts sommets dégagés. Le temps redevient sec dans le Sud.



L'après midi, poussés par le vent, les nuages s'accumulent sur les hauteurs du Nord et du Nord-Est et finissent par glisser sur le bord de mer entre Saint Denis et Saint André. De rares et faibles averses peuvent se produire sur les hauteurs de Sainte Marie.

Les autres régions du littoral conservent un temps sec et lumineux.



Le vent est modéré de secteur Sud-Est, les rafales avoisinent les 60 à 65 km/h sur l'Ouest comme à la Pointe des Trois Bassins et 50 à 60 km/h sur Sainte Rose. Les brises prédominent sur Saint Denis. Sur Saint André et Saint Benoît, les rafales approchent les 45 à 50 km/h.



La mer est agitée au vent, forte sur les côtes Ouest et Sud au déferlement d'une houle de Sud-Ouest voisine de 2 mètres 50 à 2 mètres 70.