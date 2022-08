Météo Le soleil encore de sortie

Météo-France prévoit un bel ensoleillement sur l'ensemble de l'île, même si quelques nuages sont attendus sur les hauteurs dans l'après-midi. Les températures restent dans la moyenne des normales saisonnières. Le bulletin complet de Météo-France : Par NP - Publié le Vendredi 19 Août 2022 à 06:24

Le temps est très calme et sec, le soleil est encore de sortie aujourd'hui, les quelques nuages qui abordent la côte Est ce matin sont bien discrets et n'apportent que peu d'ombre, il fait très beau partout. Dans l'après-midi, la pression nuageuse s'accentue en zone montagneuse mais aussi sur le bord de mer de Sainte-Suzanne à Saint-Philippe, mais pas de pluie à l'horizon. Le beau temps se poursuit aux endroits ventilés (de Sainte-Marie à la Possession et sur le Sud Sauvage), dans les Cirques et sur les sommets de l'île (Maïdo, Pas de Bellecombe-Jacob par exemple).



Les rafales de vent sont un peu supérieures à 50 km/h sur la côte nord et proches de 60 sur la côte Sauvage.



Les températures gardent un très bon niveau avec 25 à 27 degrés en bord de mer, 20 à 22 degrés dans les Cirques, 13 à 16 degrés sur les sommets.