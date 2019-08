Il prend de la bouteille notre écrivain peï... En nombre et en qualité.



On ne décolle pas de la réalité quand même, historique ou de tous les jours. Aucun auteur local ne s'est jamais lancé à ce jour dans ce qu'on appelle un" vrai roman" dans lequel tout est imagination et flexibilité de l'esprit sans références à un lieu où à des faits précis.



Se coller à la réalité pour écrire est un demi-parcours. Un semi-raid.. La petite diagonale des fous! Bref! Vous l'aurez compris, il s'agit du dernier roman de Jean -François Sam-Long qui fait sa rentrée littéraire... Chez un éditeur de références Galimard... Bravo!



Le titre est bien choisi: "Le soleil en exil"... C'est peut-être ce qui a séduit l'éditeur.