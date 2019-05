Le soleil donne cet après midi, averses temporaires possibles sur le littoral ouest et sud-ouest en fin de nuit prochaine

https://www.meteo974.re/

La nuit prochaine

4: à l'heure actuelle il apparait que la journée du Dimanche 2 Juin devrait être ensoleillée sans précipitations significatives. A confirmer.

6: Ci-dessous sont les températures relevées par les stations de Météo France aujourd'hui à midi(gauche) comparées à celles d'hier à la même heure (droite).

Dans les hauts:

Sur le littoral:

2019 MAI 31 12h00Image satellite: Météosat à 10heures. Laetsont dans une zone de beau temps avec de l'instabilité au nord-est et une zone dépressionnaire au sud-est de. Crédit image: KOBUS1: le magnifique soleil matinal domine encore cet après midi. Il est cependant contrarié dans l'intérieur et sur les pentes de l'ouest et du sud ou le ciel est parfois nuageux mais reste le plus souvent sec.Les éclaircies dominent au volcan et au Maïdo.Le littoral est souvent ensoleillé cet après midi.2: le vent venant du nord-est souffle modérément avec quelques rafales vers la Possession, le Port jusque vers Saint Paul et entre Sainte Rose et Saint Philippe mais aussi de façon plus intermittente sur le nord de l'île.Dans l'intérieur il est surtout perceptible vers la Plaine des Cafres.La haute mer reste quelque peu houleuse mais est praticable.3:Sur ce je vous souhaite un excellent après midi .Cheers,Patrick Hoareau.