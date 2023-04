Météo Le soleil domine ce dimanche

Le bulletin de Météo-France : Par NP - Publié le Dimanche 2 Avril 2023 à 07:00

Mis à part quelques nuages résiduels sur le flanc Est de l'île, cette journée dominicale va démarrer par un temps très ensoleillé et vite chaud, en particulier sur le littoral où les 30 degrés sont souvent dépassés avant midi.



En cours de matinée, les habituels nuages apparaissent le long des versants montagneux. L'après midi, des averses se déclenchent de façon privilégiée sur les hauts de l'Ouest et du Nord-Ouest. Ces dernières peuvent êtres localement soutenues et finir leur course sur la frange côtière entre Le Port et Boucan Canot. Le reste du littoral bénéficie toujours de bonnes conditions météorologiques.



Le vent de secteur Est reste discret mais de timides rafales inférieures à 40 km/h soufflent sur Saint Denis et la côte Sud. Les brises prédominent ailleurs.



La mer est peu agitée, mais tout de même agitée sur une large moitié sud de l'île en raison d'une houle de Sud-Ouest qui s'amplifie un peu autour de 1.5 m, tout en restant raisonnable.