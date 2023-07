Le soleil au rendez-vous ce dimanche

Mis à part quelques nuages présents sur la côte orientale de l'île et le long du Sud sauvage, le temps est globalement bien ensoleillé dès le début de journée, réchauffant ainsi l'atmosphère bien fraîche du début de matinée.



Au fil des heures, les éclaircies reviennent dans l'Est et des nuages de pente se développent sans grande prétention sur les hauteurs de l'Est puis de l'Ouest avant la mi-journée et s'accompagne ça ou là de quelques gouttes.



L'après-midi, le beau temps se poursuit malgré quelques débordements nuageux inoffensifs dans l'intérieur des terres. Les conditions demeurent favorables et l'impression de beau temps reste bien réelle.



Les températures maximales atteignent 24 à 27°C sur le littoral, 18 à 21°C dans les cirques et 13 à 16°C au Maïdo et au Volcan.

Le vent de Sud-Est est modéré mais se renforce l'après-midi le long des plages de l'Ouest avec des rafales voisines de 50 km/h. Les brises dominent quant à elles sur la région du Port.



La mer est agitée à forte avec toujours cette houle de Sud-Ouest voisine de 2 mètres le long des côtes Ouest et Sud de l'île et qui s'amortit au fil des heures.