Le sol oblige

Quatre danseurs, quatre parcours artistiques, quatre vécus où chacun porte les marques, les cicatrices, les stigmates de son passé, de sa culture, de son aventure de la vie. Ils incarnent ainsi des « Êtres-Traverses », imprégnés, envahis par l’Histoire collective de leur terre d’origine. La chorégraphie invite à la réflexion : elle cerne ces moments clés où l’on reconsidère son existence à partir de ce Sol natif qui conditionne, qui forge, mais qui emprisonne aussi, qui interdit et qui menace.

Quatre danseurs accordent leur talent pour aborder la condition humaine, sa force et sa fragilité, son désir de fuir ou d’affronter. C’est l’instant du choix, à la frontière de soi et du temps. La danse est humanisme : elle évoque les différences propres à chaque individu mais crée aussi une langue universelle qui abolit les limites aliénantes. A ne surtout pas manquer.



Konpani :

Soul City

Chorégraphie :

Didier Boutiana

Avec :

Didier Boutiana,

Mathieu Joseph,

Bertwin D’Souza,

Claudio Rabemananjara

Assistant dramaturgie :

Vincent Fontano