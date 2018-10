Le site porno Jacquie et Michel recherche des actrices à la Réunion

Le site porno Jacquie et Michel est sans doute l'un des plus connus en France.



Ses promoteurs se sont fait connaitre par la mise en scène d'amatrices, qui peuvent être votre voisine, qui apparaissent généralement à visage découvert en révélant leur profession et leur ville de résidence, et qui participent à des scènes d'orgie filmées en gros plan.



Et les acteurs hommes posent au cours de la séquence à plusieurs reprises à la jeune femme une question culte qui est depuis, elle aussi, devenue célèbre: "On dit merci qui?" Et la jeune femme de répondre : "Merci Jacquie et Michel".



Or, depuis quelques jours circule sur les réseaux sociaux une annonce de la société de production de Jacquie et Michel indiquant qu'elle est à la recherche de "filles sexy et très jolies" habitant à la Réunion.



Ces jeunes femmes sont rémunérées: 5.000€ si elles portent un masque et 7.500€ si elles apparaissent à visage découvert.



Pas sûr qu'ils rencontrent beaucoup de succès dans notre ile où tout le monde se connait et où le la di la fé est roi...