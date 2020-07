Rubrique sponsorisée Le site internet de la CAF: Mode d’emploi

En quelques clics, l’étudiant va pouvoir estimer le budget à octroyer à son loyer et faire sa demande en ligne... Il est très important dès que le logement est trouver de commencer les démarches en vue de l'obtention de l'APL car les versements se feront attendre les 2 premiers mois. Par Zinfos974 - Publié le Jeudi 23 Juillet 2020 à 15:43 | Lu 99 fois

Estimer le montant de l’aide au logement





La demande en ligne

Une fois que le logement est trouvé, et le bail signé, l’étudiant devra faire sa demande d’aide au logement sur le site internet de la CAF . Lors de cette étape, il devra communiquer son adresse email, mai aussi une copie du contrat de location ou du bail, le montant de ses revenus sur les deux dernières années, un RIB et si nécessaire le numéro d’allocataire de ses parents et de leur CAF d’appartenance ainsi que les coordonnées du bailleur (propriétaire, agence, etc.) et le montant du loyer.



Une application pour suivre son compte

Une application existe afin de suivre l’avancement du dossier et des versements, il suffit de se munir de son numéro d’allocataire et d’un mot de passe qui sera envoyé par la CAF. Pratique à utiliser, cette appli peut s’utiliser sur un portable ou une tablette. Via l’AppStore ou GooglePlay, télécharger l’application «CAF- Mon compte».



Deux mois de délai

