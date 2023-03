La grande Une Le site Zinfos Moris censuré par le gouvernement mauricien

​Depuis hier, les habitants de l'île Maurice abonnés à Mauritius Telecom, le leader des fournisseurs d’accès à internet de l’ile sœur, sont confrontés à ce qui ressemble fort à une censure du site Zinfos Moris. Par Pierrot Dupuy - Publié le Vendredi 17 Mars 2023 à 14:40

Les adresses IP mauriciennes ont bizarrement été bloquées sans motif valable par Mauritius Telecom. Et ce n'est sûrement pas un hasard si l'état mauricien l’un des principaux actionnaires de Mauritius Telecom. Toutes les techniciens interrogés affirment clairement qu'il s'agit là d'une censure politique contre Zinfos Moris lancée en représailles des scandales révélés par notre journal qui impliquent des responsables politiques.



Rien que la semaine dernière, ZM a fait des révélations sur l’ultimatum de la FIFA concernant le football mauricien, mis en avant une agression sexuelle d’un leader politique de l’opposition. On a aussi parlé du contrat par millions de roupies de la CEB (central électrique) avec une firme étrangère alors que la facture d’électricité a augmenté dans l’ile au mois de février…



Il est donc clair que Zinfos Moris dérange. Cette censure ne fait que renforcer notre détermination à informer le peuple mauricien.



Cette atteinte violente aux libertés publiques fondamentales dont le droit d'expression garanti par la Constitution mauricienne doit cesser. La liberté de la presse ne s'use que si l'on ne s'en sert pas.



La Cour Européenne de Justice a qualifié les journalistes de "chiens de garde de la démocratie". Seules les dictatures osent s’en prendre aux journalistes et à leurs supports.



